Ayvalık'ta zeytin hasat festivali

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından organize edilen festivalde ilk olarak "Zeytine Minnet Yürüyüşü" yapıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, meydandaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının Ayvalık için son derece önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde zeytinyağının da marka değerinin korunması gerektiğini belirten Yazgı, "Bu tür festivaller bu anlamda çok önemlidir. Bakanlık olarak özellikle festivallerimizde turizmin yanında artık en önemli paydaş olarak gastronomiyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Ayvalık'ın gastronomisi yemeğiyle, zeytinyağıyla bir bütündür. Ayvalık bir marka ve biz bu markayı hep birlikte korumak zorundayız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin de Ayvalık'ın, Türkiye'nin en müstesna şehirlerinden olduğunu vurguladı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, ilçenin doğası, kültürel mirasları ve gastronomisiyle öne çıktığını anlattı.

Zeytin ve zeytinyağının önemine işaret eden Yaman, "Zeytinin ve zeytinyağının en çok yakıştığı ilçe de Ayvalık olmuştur. Toprak, yağışı ve iklim koşullarıyla çok farklı bir aromaya ve farklı bir nefasete sahip olan Ayvalık zeytinyağı, dünyanın en kaliteli zeytinyağları arasında sayılmaktadır ve bir marka olmayı başarmıştır." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinyağını "sıvı altın" olarak tanımladıklarını dile getirdi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ise hasat festivalinin zeytin ağacı gibi ölümsüz olmasını dileyerek, organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Açılış programı, Zeytin Çekirdekleri Korosu tarafından türkülerin seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisinin ardından sonra erdi.

Festival, çeşitli etkinliklerle 19 Ekim'e kadar sürecek.