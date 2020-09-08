Cunda Adası'ndan ilçe merkezine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ADS 803 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tulga Kırcaroğlu'nun kullandığı 10 T 3951 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, taksi şoförü Kırcaroğlu yaralandı.

Olay yerinden uzaklaşan sürücü, başka bir taksiye binerek şoförden kendisini İzmir'in Bergama ilçesine götürmesini istedi. Taksicinin, kazaya karışan arkadaşının yanına gideceğini söylemesi üzerine araçtan inen bu kişi daha sonra izini kaybettirdi.

Yaralı şoför, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince diğer sürücünün yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma ise sürüyor.