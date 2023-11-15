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Güncel
AA 15.11.2023 18:44

Aydın'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Aydın'dan Çine yönüne giden Fevzi Ü. yönetimindeki hafif ticari araç, Altınova Mahallesi'nde aynı istikamete ilerleyen Metin Ö. idaresindeki traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktöre, Armağan M. yönetimindeki kamyonet ile Reşat B. yönetimindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörü sürücüsü Metin Ö., hafif ticari araç sürücüsü Fevzi Ü. ve yolcu konumundaki henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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