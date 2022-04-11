Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da durdurulan bir otomobilde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın-İzmir otoyolu otoban kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.
Operasyonda Ö.A. ile E.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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