İncirliova-Koçarlı kara yolunda seyreden A.A. idaresindeki 09 VF 007 plakalı otomobil, aynı istikamette giden H.C. yönetimindeki plakasız traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da takla atarak sürüklendi.

Kazada sürücüler ile traktörde yolcu olarak bulunan R.Ö. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.