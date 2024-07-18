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Güncel
İHA 18.07.2024 16:28

Aydın’da termometreler 41 dereceyi gördü

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da termometreler 41 dereceyi gösterdi, vatandaşlar ise gölgelik alanlara ve parklara sığındı.

Aydın’da termometreler 41 dereceyi gördü

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 28,3 derece olan Aydın’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre 41 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş ise park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 45 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

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