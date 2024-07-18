Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası için vakıf kurulacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası bu yıl mayıs ayında ziyarete açıldı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, eserin korunarak gelecek nesillere aktarılması için vakıf kurulacağını söyledi.

Darüşşifa kısmının müzeye dönüştürülmesinin planlanıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin son incelemeleri yaptığını aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki işlemlerde Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın fonksiyonu noktasında güvenlik, kullanım ve paylaşım, hizmet görecek birimler oluşturularak, camii fonksiyonuna yönelik kolaylık sağlanması hususu gündeme gelmiş ve Genel Müdürümüzün talimatı ile Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'na ait bir vakıf kurularak yerinde çözüm üretmek amacı ile vakfın varlığını öne çıkarmak suretiyle doğacak sorunlara hızlı çözüm bulunması amaçlanmıştır. Kurulacak vakfın Kaymakamlık başkanlığında ilçenin kurum yöneticileri ve ileri gelen iş insanları ile faaliyette bulunması planlanmaktadır."

Karaca, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından tarihi yapının darüşşifa kısmının müzeye dönüştürülmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.