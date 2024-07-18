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Güncel
İHA 18.07.2024 16:17

Anamur'da üreticilere destek

Mersin'in Anamur ilçesinde ORKÖY kredisi desteğiyle 3 üreticiye traktör alınarak teslim edildi. Yıl içinde toplam 55 üreticiye çeşitli destekler verileceği ifade edildi.

Anamur'da üreticilere destek

2024 yılında Anamur Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde ORKÖY kredisi verilerek mal sahibi olacak 55 üretici aile belirlendi. Toplam 8 milyon 94 bin TL değerindeki 7 traktör, 6 fenni arıcılık, 37 motorlu testere ve 4 süt koyunculuğu, 1 tomruk çekme vinci desteği verileceği belirtildi. Bu çerçevede birinci etapta 3 üretici aileye traktörleri teslim edildi. Diğer traktör ve desteklerin ilerleyen günlerde ailelere verileceği kaydedildi.

Traktörlerin teslim programına konuşan Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş," İlçemizde 55 ailemizi ORKÖY kredisi kanalıyla mal sahibi yaptık. Birinci etapta 3 traktörü mal sahibi olan üreticilerimize teslim ettik. Bunun yanı sıra çeşitli alanlarda kredilerimiz devam ediyor. Köylülerimizin ORKÖY kredisinden faydalanarak mal sahibi olmasını sağlıyoruz" dedi.

Traktörleri teslim alan üreteciler ise verilen imkanlarla üretimlerine katkı sağlandığını belirtti.

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