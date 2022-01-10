Aydın, yeni haftaya soğuk ve yağmurlu havanın etkisi altına girerken hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Bir süredir yazdan kalma günlerin yaşandığı Aydın'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Yeni hafta ile birlikte yağmurlu havanın etkisine giren Aydın'da kuvvetli sağanak yağışın 13 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile Aydın ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, `Yağışların; Akdeniz Bölgesi, Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir` ifadelerine yer verildi.