Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil ile tır çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmail B.'un kullandığı tır, Aydın-Denizli otoyolu Abdurrahmanlar Mahallesi mevkisinde Faik O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Aydın
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