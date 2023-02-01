Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da komşular arasında kavga çıktı: 1 gözaltı
Elazığ'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi gözaltına alındı.
Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak'ta aynı binada oturan ve aralarında husumet olan komşular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O, evden aldığı tüfekle havaya ateş etti.
Olayda yaralanan olmazken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, tüfekle ateş eden M.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.
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