Kilis İl Müftü Vekili Cengiz Çolak, kutsal topraklara gitmek için Kilis’ten 403'ü ilk kez olmak üzere toplam 4 bin 794 kişi ön kayıt yaptırdı.

Hac farizasını yerine getirmek için başvuruda bulunanlardan 4 bin 391 kişinin kayıt yenilediğini belirten Müftü Vekili Çolak, `İlimizden Kutsal topraklara gidecek Hacı adaylarımızın sayısı ilerleyen günlerde belli olacak kura sonrası belirlenecektir. Rabbim gönülden isteyen her vatandaşımıza Hac yapmayı nasip etsin` dedi.

Gerçekleştirilecek kurada çıkan adaylar, hac ibadeti için 26 Haziran tarihinde kutsal topraklarda olacak şekilde, ülkeden uğurlanacak.