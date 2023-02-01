Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis'ten 4 bin 794 kişi hacca gitmek için başvuruda bulundu
[Fotograf: AA]
Kilis'ten 2023 yılında harç farizasını yerine getirmek için İl müftülüğüne toplam 4 bin 794 kişi başvurdu.
Kilis İl Müftü Vekili Cengiz Çolak, kutsal topraklara gitmek için Kilis’ten 403'ü ilk kez olmak üzere toplam 4 bin 794 kişi ön kayıt yaptırdı.
Hac farizasını yerine getirmek için başvuruda bulunanlardan 4 bin 391 kişinin kayıt yenilediğini belirten Müftü Vekili Çolak, `İlimizden Kutsal topraklara gidecek Hacı adaylarımızın sayısı ilerleyen günlerde belli olacak kura sonrası belirlenecektir. Rabbim gönülden isteyen her vatandaşımıza Hac yapmayı nasip etsin` dedi.
Gerçekleştirilecek kurada çıkan adaylar, hac ibadeti için 26 Haziran tarihinde kutsal topraklarda olacak şekilde, ülkeden uğurlanacak.
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