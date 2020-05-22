Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin ilgili kurumların denetimleri sürüyor.

Denetimler kapsamında 1558 berberden kurallara uymayan 13 işletme sahibine 10 bin 614 lira, 423 şehiriçi ve şehirlerarası otobüs şoföründen 9'una 2 bin 348 lira, 8 pazarcıya ise 6 bin 234 lira para cezası kesildi.

Ekipler, öte yandan 8 alışveriş merkezi ile 6 bin 602 marketi de denetledi.