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Güncel
AA 02.05.2024 09:29

Aydın'da kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele

Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele için yararlı böcekler doğaya bırakıldı.

Aydın'da kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında kestane ağaçlarının yoğun olduğu Eğrikavak Yaylası'na "torymus sinensis" türü böcekler bırakıldı.

Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, açıklamasında, son yıllarda özellikle gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini, bunlarla mücadele etmek için de böceklerin doğaya bırakıldığını belirtti.

Çalışmaların devam edeceğini aktaran Evcin, "torymus sinensis" türü böceklerin, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünden getirildiğini kaydetti.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da katıldı.

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