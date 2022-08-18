Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kaybolan genç nehirde aranıyor
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Köşk ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 18 yaşındaki genç için Menderes Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.
Atıyla evden çıkan Sıtkı Can Eroğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.
Eroğlu'nun, serinlemek amacıyla atıyla Köşk-Dalama yolu yakınlarından geçen Menderes Nehri'ne girdiğinin iddia edilmesi üzerine bölgeye Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar da gönderildi.
Eroğlu'nu arama çalışmaları, AFAD ekibinin de katılımıyla karada ve su altında devam ediyor.
Etiketler: Aydın
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