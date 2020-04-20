Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
R.E'nin kullandığı 34 PG 0098 plakalı kamyonet, Kurtuluş Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta yürüyen Kadir Çobanlar'a (83) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çobanlar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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