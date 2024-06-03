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Güncel
AA 03.06.2024 13:17

Aydın'da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen M.K. idaresindeki hafif ticari araç, Dallıca Kavşağı'nda, aynı yönde seyreden F.Y'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı, ardından yan yattı.

5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine Aydın sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular Ü.K, E.K. ve F.K. yaralandı.

Ambulanslarla Aydın Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.

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