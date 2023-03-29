Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[arşiv haber, AA]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Salman yönetimindeki traktör, Kayran Mahallesi'ndeki Göçkün mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Salman'ın yaşamını yitirdiğini söylendi.
Salman'ın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Aydın
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