Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.
Meteorolojinin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor.
Gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yapışı, il merkezinde de yağmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Kastamonu’da vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı.
Kar yağışı sebebi ile belediye ve Karayolları ekibi ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.
Etiketler: Kastamonu Hava Durumu
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