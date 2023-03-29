Meteorolojinin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yapışı, il merkezinde de yağmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Kastamonu’da vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı.

Kar yağışı sebebi ile belediye ve Karayolları ekibi ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.