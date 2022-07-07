Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da çaldıkları buzağıyı spor çantasına koyarak kaçan 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, çaldıkları buzağıyı spor çantasına koyarak kaçan 2 şüpheli yakalandı.
Kuşlarbeleni Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine iki kişiyi durdurmak istedi. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin çantasından buzağı çıktı.
Hayvanı çaldıkları belirlenen U.K. ve N.Y gözaltına alındı.
Buzağı sahibine teslim edildi.
Etiketler: Aydın
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