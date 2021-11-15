Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da araç kundaklama: 2 otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kundaklanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi, şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'da Yeşil Mahalle 1872 Sokak'ta park halinde bulunan iki otomobilin yandığını gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu yanan otomobiller söndürüldü.
Kundaklandığı belirlenen otomobiller, kullanılamaz hale geldi.
Otomobilleri kundakladığı tespit edilen A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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