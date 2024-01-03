Aydın’da 58 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Koçarlı ilçesi Çakırbeyli İlk ve Ortaokulu’nda okuyan 58 öğrenciye trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda eğitim veriliyor.

Öğrencilere, trafik ışıkları, işaret ve levhaları, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı gibi konularda eğitim verildi.

Ayrıca faaliyet kapsamında 6 okul servis sürücüsü ve araçları kontrol edildi.