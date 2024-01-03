Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 03.01.2024 12:49

Aydın’da 58 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

Aydın’da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 58 ilk ve ortaokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Aydın’da 58 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Koçarlı ilçesi Çakırbeyli İlk ve Ortaokulu’nda okuyan 58 öğrenciye trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda eğitim veriliyor.

Öğrencilere, trafik ışıkları, işaret ve levhaları, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı gibi konularda eğitim verildi.

Ayrıca faaliyet kapsamında 6 okul servis sürücüsü ve araçları kontrol edildi.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Mardin'de TOKİ tarafından yapılan 354 konutun yapımı sürüyor
13:09
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi
13:09
İran: Aruri suikastı 'bölgesel dengeyi bozan' ABD'yi etkileyecek
13:13
Sahibinden.com: Teknik sorun nedeniyle erişim sağlanamıyor
12:58
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı
12:51
SİHA'ların ihracat başarısı Baykar'a vergi şampiyonluğu getirdi
Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Türk öğrenciler geliştirdi: 10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştılar
Türk öğrenciler geliştirdi: 10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ