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Güncel
İHA 31.05.2023 12:10

Aydın'da 2023 yılı hac semineri yapıldı

Aydın İl Müftülüğü tarafından 2023 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

Aydın'da 2023 yılı hac semineri yapıldı
[Fotograf: İHA]

Yaklaşan hac mevsimi öncesinde kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına eğitim verildi.

Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda hacı adaylarının katılımı ile gerçekleşen program Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Eğitim seminerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Hasan Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac çalışmaları hakkında ve hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında hacı adaylarına bilgiler verdi.

Aydın İl Müftülüğünün tertip ettiği çeşitli programlara katılmak üzere ilimizde bulunan İstanbul Emekli Baş vaizi Mustafa Akgül, hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Vaiz Akgül, `Hacca gitmek ne kadar önemli ise döndükten sonra ölünceye kadar hacı kalabilmekte o kadar önemlidir.

Siz değerli hacılarımızın Allah’ın evinde yani Beytullah’ta aileniz, memleketimiz ve tüm İslam alemi için dua ve niyazda bulunmanızı özellikle istirham ediyorum` dedi.

Hac eğitim seminerine, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay ve Melek Sevindi, İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri, kafile görevlileri ve hacı adayları katıldı.

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