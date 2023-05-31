Burdur'da siber operasyonda 1 kişi tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından `nitelikli dolandırıcılık (TCK 158/1-f)`, `kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK 136)` suçu çerçevesinde Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 adet dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilen şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.