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Güncel
İHA 31.05.2023 12:07

Burdur'da siber operasyonda 1 kişi tutuklandı

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen siber operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da siber operasyonda 1 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından `nitelikli dolandırıcılık (TCK 158/1-f)`, `kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK 136)` suçu çerçevesinde Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 adet dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilen şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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