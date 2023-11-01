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Güncel
AA 01.11.2023 11:21

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 80 kilometresi trafiğe açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 60 ila 140. kilometreleri arasını kapsayan bölümünün cuma günü trafiğe açılmasını onayladı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 80 kilometresi trafiğe açılacak
[AA (Arşiv)]

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yap-işlet-devret modeliyle yürütülen proje kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanan bölümünün hizmete alınmasına onay verdi.

Bu kapsamda, otoyolun 60-140. kilometreleri 3 Kasım Cuma günü saat 08.00’den itibaren trafiğe açılacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonu gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak. "Erişime kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu.

Söz konusu bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/saat olarak belirlendi.

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Aydın Denizli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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