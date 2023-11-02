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Güncel
İHA 02.11.2023 12:20

Aydın dağlarındaki son bahar manzaraları mest etti

Türkiye’nin en ılıman iklimine sahip illerin başında gelen Aydın’da bu yıl gecikmeli olarak gelen sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşandı. Aydın dağlarındaki kestane ormanlarında yaşanan ve doğa fotoğrafçısı Yücel Sevingül’ün objektifine yansıyan manzaralar izleyenleri mest etti.

Aydın dağlarındaki son bahar manzaraları mest etti

Türkiye’nin en önemli kestane ve meşe ormanlarına sahip Aydın dağlarında asırlık ağaçlar ve ormanların oluşturduğu manzara sonbaharla birlikte seyrine doyulmayan görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonlarının bir arada yer aldığı manzara nedeniyle doğa fotoğrafçıları Aydın Dağları’na akın etti. Aydın’ın Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri ile İzmir’in Ödemiş ilçesinin zirvesinde yer alan Ovacık Yaylası’nda fotoğraf çalışmalarını sürdüren Yücel Sevingül, bu yıl gecikmeli başlayan sonbahar mevsiminde yaylaların ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Sonbaharın büyülü renklerini keşfetmek isteyen doğa fotoğrafçıları için en ideal bölgelerden birinin de Ovacık yaylası olduğunu belirten Yücel Sevingül, “Bu bölge yüksekliğinin yanında pek çok ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor. Sonbahar ile birlikte ağaç yapraklarının üzerinde yürümek, bu güzelliği fotoğraflamak tarif edilmez bir keyif. Aydın Dağları’nın tanıtımı iyi yapılırsa incir, kestane, ceviz, kiraz, elma gibi tarımsal ürünlerin ekonomik katkısının yanında önemli bir turizm bölgesi ve turizm gelirine de sahip olur. Bu nedenle bölgenin tanıtımına katkı sağlayabilmek için çalışmalarımı Aydın Dağları’nda sürdürüyorum” dedi.

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