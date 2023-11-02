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Güncel
AA 02.11.2023 11:21

Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
[TRT Haber (arşiv)]

Emniyet Kavşağı'nda 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan Emirhan Öğen, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

20 Ekim'de, A.Ç. yönetimindeki kargo dağıtım aracı ile Emirhan Öğen'in kullandığı  motosiklet, Emniyet Kavşağı'nda çarpışmıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. 12 gündür tedavisi sürdüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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