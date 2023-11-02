Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Emniyet Kavşağı'nda 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan Emirhan Öğen, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
20 Ekim'de, A.Ç. yönetimindeki kargo dağıtım aracı ile Emirhan Öğen'in kullandığı motosiklet, Emniyet Kavşağı'nda çarpışmıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. 12 gündür tedavisi sürdüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.