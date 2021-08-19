Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uzay ve Havacılık Mühendisliği öğrencilerine TUSAŞ'ta haftada bir gün uygulamalı eğitim veriyor.

Öğrenciler, sınıf yerine üretim tesisinde eğitim alıyor. Dersleri uygulamalı olarak öğreniyorlar. Çalıştıkları bu süreçte öğrencilere ücret de ödeniyor.

Uygulamanın birinci sınıftan itibaren başlaması, öğrencilerin yapacakları mesleği yakından tanımalarını ve iş deneyimi kazanmalarını sağlıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öğrencilerin ellerinin kirlenmesi lazım ve bunun birinci sınıftan başlaması lazım. Hem sektörel bazda hem eğitim bazında çok ciddi faydalarının olduğunu zaten şimdiden görmeye başladık. Biz burada öğrencinin mezun olduktan sonra yapacağı mesleği tanımasını istiyoruz ki ilk defa başladıkları eğitimi beğenmeyen ya da o mesleğin kendisine uygun olmadığını gören öğrenci tekrar sınava giriyor ve bunun sayısı yüz binlerce. Biz aslında bunun da önüne geçmek istiyoruz."

Alanında önde gelen kurumlarla anlaşmalar yapılıyor

Yazılım mühendisliği öğrencileri de uygulamaya dahil edilecek. Bunun için alanında önde gelen kurumlarla anlaşmalar yapılıyor.

Prof. Dr. Aydınlı, "Biz üniversite olarak TUSAŞ ile yaptığımız uygulamalı eğitim modelini HAVELSAN ile de uygulayacağız inşallah. Bu konuda protokol hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

Uygulamalı eğitim modelinin tüm mühendislik fakültelerine yayılması amaçlanıyor.