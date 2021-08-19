Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İl il koronavirüs vaka haritası güncellendi... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller olarak kaydedildi.
"Son hasta iyileşmeden salgın bitmiş sayılmaz"
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. pic.twitter.com/x7pzQcTcIf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021
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