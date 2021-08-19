İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller olarak kaydedildi.

"Son hasta iyileşmeden salgın bitmiş sayılmaz"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.