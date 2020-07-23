Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinleri tanıttı. Erbaş” 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.“ dedi.

Erbaş, atanan isimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hocalarımız, tilavetleriyle camimizi süsleyecek, cemaatimizi ruhen doyuracak, en doğru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Camimizi onlara emanet ediyoruz. Belki tarihte ilk defa olacak ve bu ilk Ayasofya Camii'ne nasip olmuş bir atama yapacağız. Kadim tarihimize de uygun bir atama olacak."

Ayasofya'da görev alacak 3 imam:Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

Bünyamin Topçuoğlu kimdir?

Bünyamin Topçuoğlu İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi, 2019 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi ve Kurra Hafız.

Müezzin olarak atanan isimler

Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran.

Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban.

İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi Şükrü Asıleren.

Emirgan Camii İmam Hatibi, Hafız, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi Alpcan Çelik.

Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.

Ayasofya’da hazırlıklar sürüyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor.

86 yıl sonra ibadete açılacak caminin içi de çevresi de bu kez gezmek için gelenlerle değil namaz kılmak için gelenlerle dolacak.

Kur'an tilaveti 09.00'da başlayacak

Heyecanla beklenen 24 Temmuz'da ilk namaz Cuma namazı vaktinde kılınacak. Öncesinde ise camiden Kur'an-ı Kerim sesleri yükselecek. Sabah 09.00'da başlayacak Kur'an tilaveti 13.00'e kadar sürecek.

Saatler 13.16'yı gösterdiğinde ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş minberde yerini alacak. 86 yıl sonra ilk kez tarihi kubbe altında cuma hutbesi okunacak. Ardından da Ayasofya Camii'nde cuma namazı kılınacak.

Cami ve çevresinde de hummalı bir çalışma var. İçeriye ses sistemleri yerleştirilirken, tasvir, mozaik ve freskleri namaz vakitlerinde kapatacak perde sisteminin kurulumu da sürüyor.

Sistemin bir kısmının tamamlandığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

İlk namaza kaç kişi katılacak?

Erbaş, "Caminin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme oluyor. Şu an rakam olarak bilmiyorum ama 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Hemen içi avlu var, orada da yine namaz kılınabilecek sosyal mesafeye uygun bir şekilde. Çok şükür hiçbir problem olmadan cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah" dedi.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından turist kabulüne de başlanacak. Cami içinde turistler için özel bir koridor oluşturuldu. Bu sayede namaz kılınan bölümler ayrıldı.

Açılış takip edecek basın mensuplar için hazırlanan platformun kurulumu da devam ediyor. 7 metre yükseklikteki platformun önünde dev bir ekran olacak. İçeride yaşananlar dışarıda bu ekrandan takip edilecek.