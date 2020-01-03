Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yüzde 20 ile 25 arasında bir artışa gidildi.

2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Büroda sözlü danışmanlık:

-İlk bir saat için 450, takip eden her saat için 270 lira,

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta

-İlk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira,

Dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi

-685 lira

Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması

-900 lira,

Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi belgelerinin hazırlanması

-2 bin 370 lira

Yargıtay’da görülen ilk derece davalar

-4 bin 950 lira

Uluslararası yargı yerleri

-Duruşmasız işlerde 9 bin 250 duruşmalı işlerde 16 bin lira

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler

-Bin 30 lira

Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar

-Bin 45

Sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar

-Bin 320 lira

Asliye mahkemelerindeki davalar

-3 bin 400

Ağır ceza mahkemelerindeki davalar

-6 bin 810 lira

Yargıtay’da görülen ilk derece davalar

-4 bin 950 lira

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşmaları

-2 bin 540 lira

Tarifeyle diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

