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Güncel
AA 13.06.2023 11:11

Avrupalı öğrenciler Bayburt'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupalı öğrenciler, Bayburt'un tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

Avrupalı öğrenciler Bayburt'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Program kapsamında Letonya, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Yunanistan'dan gelen 40 öğrenci, Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Demirözü Barajı, Aydıntepe Yaylası gibi turistik özellikleriyle ön plana çıkan mekanları ziyaret etti.

Bayburt'ta köy yaşamını deneyimleyip cirit atlarına da binen gençler, 10 gün boyunca dolu dolu vakit geçirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin turizm bakımından gelişimini sağlamak için uzun ve kısa vadeli hedefler belirlediklerini söyledi.

Son yıllarda bölgede yapılan özellikle ulaşım yatırımlarıyla yeni turizm destinasyonu oluşumunda Bayburt'un önemli bir yerleşke olacağını belirten Kurtoğlu, "Bu bakımdan Bakanlığımızın yaptığı Go-Türkiye sosyal medya tanıtım çalışmaları, müdürlüğümüz tarafından yürütülen Go-Bayburt ve gezsen-Bayburt sosyal medya hesapları ile yapılan günlük tanıtım çalışmaları ile yerli ve yabancı turistlere ulaşılmaktadır." dedi.

Kurtoğlu, Türkiye Ulusal Ajansı ile ilk kez bir program gerçekleştirdiklerini ve proje kapsamında Bayburt'a gelen gençlerin 10 gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezip köy yaşamını deneyimlediğini aktardı.

Projenin kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Bayburt şehrinin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Yabancı öğrenciler ile Bayburtlu öğrencilerin kültürel kaynamışımı ile dünyamızda küresel ısınma, çevre dengesi, atıkların geri dönüşümü konularında tartışma programları da yapıldı. Eko ve kırsal turizm alanında geziler gerçekleştirildi. Gezi kapsamında ilimizde bulunan müzeler tarihi ve doğal alanlar ile sera gezileri, atlı spor, gibi etkinlikler gerçekleştirdik. Şehrimize gelen tüm gençlerin buradan büyük keyif alarak ayrıldığını görmek bizleri çok sevindirdi. Bu tür projeleri farklı başlıklarla ilimizde uygulamaya devam edeceğiz."

Proje sorumlusu Erdem Güler de her yıl çeşitli ülkelerden gençleri proje kapsamında kente getireceklerini aktardı.

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