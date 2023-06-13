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Güncel
AA 13.06.2023 10:53

Sinop'ta sağanak sonrası zarar gören köy yolları onarılıyor

Sinop'ta sağanak sonrası meydana gelen su taşkınlarında zarar gören köy yollarında onarım çalışmaları yapılıyor.

Sinop'ta sağanak sonrası zarar gören köy yolları onarılıyor

Kent merkezi ile Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası zarar oluşan yol, köprü ve menfezlerde onarım çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Ayancık ilçesinde Babaçay, Bakırlı, Köseyakası, Yemişen, Dedeağaç ve Bahçeli köylerinin yollarında onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde grup yollarındaki onarım çalışmaları da devam ediyor.

Ayancık Kaymakamı Recep Hasar ve Türkeli Kaymakamı Gökhan Karaçay çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. ​​​​​​​

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