Avcılar Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle geldikleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'taki iki binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sokağı giriş ve çıkışlara kapatan ekipler, daha sonra binaların yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Avcılar'da 7 Ağustos'ta Mahir Sokak'taki binada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, olayda 2 kişi ağır yaralanmıştı.

Olayın yaşandığı bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki binalarda da hasar oluşmuştu.

Bariyerlerle çevrilen binaya komşu iki bina da belediye ekiplerince tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlenmişti.

Belediye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ağır hasar oluştuğu belirlenen iki bina için yıkım kararı verilmişti. Karar üzerine apartman sakinleri eşyalarını boşaltmıştı.

Polis ekipleri, binaların yıkılma riski nedeniyle uzun süre sokak giriş çıkışında güvenlik önlemi almış, araç girişine izin vermemişti.