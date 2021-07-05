Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin Denizköşkler Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 192 gram esrar, sahte sürücü belgesi, 5 uzun namlulu silah fişeği, 36 tabanca fişeği, çelik yelek ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Evlerde bulunan H.C. ve S.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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