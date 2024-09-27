Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.09.2024 09:41

Avanos-Çavuşin-Göreme yolunda kafa karıştıran çizgiler siliniyor

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Avanos-Çavuşin-Göreme yolunda daha önce çizilen çizgiler, sürücülerin kafasını karıştırdığı için Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından silinmeye başladı.

Avanos-Çavuşin-Göreme yolunda kafa karıştıran çizgiler siliniyor

Avanos-Çavuşin-Göreme yolunun asfaltlanmasının ardından çizilen bisiklet yolu nedeniyle trafik çizgileri bisiklet yoluna göre çizilmişti.

Daha sonra bisiklet yolunun kaldırılması nedeniyle trafik çizgileri yeniden ölçüm yapılarak çizildi. Yeni çizgilerin çizilmesinin ardından eski çizgiler sürücülerin kafasını karıştırıyor ve trafiği tehlikeye düşürüyordu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, bugün eski çizgileri silmek için çalışma başlattı. Avanos kavşağından başlayan çalışma, Göreme'ye kadar uzanan yolda çizgilerin tamamı silinene kadar devam edecek. Trafiği engellemeyecek şekilde ve iş güvenliği önlemlerini alarak çalışmalarını yürüten Nevşehir İl Özel İdaresi, bu hafta sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam, vatandaşların ihbarı üzerine yoldaki eski çizgileri silmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çam, “Daha önce çizilen bisiklet yolu ve bu yolun daha sonra kaldırılması nedeniyle çizgilerin yeri değişti. Biz çizgileri olması gerektiği gibi çizdiğimizde de eski çizgiler sürücülerin kafasını karıştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine vakit kaybetmeden eski çizgileri asfalta en uygun renkteki boya ile silmeye başladık. Yaptığımız boya kısa sürede kuruyarak fosforlu çizgilerin ortadan kalkmasını sağlıyor. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra sürücülerimiz sorun yaşamayacak.” diye konuştu. 

ETİKETLER
Nevşehir Kapadokya
Sıradaki Haber
Uşak'ta 396 sikke ile kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:51
Soykırımcı Netanyahu Lübnan'da geçici ateşkesi öngören ABD girişimine itirazını yumuşattı
09:45
Katil İsrail'in Lübnan'daki saldırısında aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti
09:40
İspanya'da sendikaların çağrısıyla "Filistin'deki soykırıma karşı" genel grev yapılıyor
09:32
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
09:23
Sudan'da 500'den fazla kişi kolera salgını sebebiyle öldü
09:06
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları
FOTO FOKUS
10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi
10 ilde Gürz-17 operasyonları: 71 mağara imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ