Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF güz dönemi ara sınavları 13 - 14 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları..
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı.
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF güz dönemi ara sınavları 13 - 14 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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