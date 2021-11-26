İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF güz dönemi ara sınavları 13 - 14 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.