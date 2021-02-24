İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor.

2021 yılı AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 22 Şubat 2021 saat: 11.00 - 26 Şubat 2021 saat: 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

AUZEF kayıt yenileme işlemi için tıklayınız.

AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan

“Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.

AUZEF Bahar Dönemi kayıt yenileme kılavuzu için tıklayınız.

AUZEF üstten ders alma koşulları

Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir.

Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci

yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz.

Üstten ders alma işlemi nasıl yapılır?

AKSİS sistemine giriş yapılarak OBS seçilir. Açılan ekranda ‘DersAlma’ sekmesine tıklanarak kurallara uygun olarak dersler seçilir.