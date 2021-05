Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ardından, İngilizlerin denetimindeki kentten, örgütlenmek için 25 Mayıs'ta geçtiği, ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulduğu, işgale karşı Anadolu'daki ilk mitingin gerçekleştirildiği, Havza Genelgesi'nin yayımlandığı ilçeye gelişinin yıl dönümü dolayısıyla salgın tedbirleri doğrultusunda tören düzenlendi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçeye giriş yaptığı mevkideki İlk Kıvılcım Şehitler Parkı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Şehitler Anıtı'na Havza Kaymakamlığı, Havza Garnizon Komutanlığı ve Havza Belediyesi çelenkleri sunuldu.

Törene, Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Havza Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AA muhabirine, Milli Mücadele'de Havza'nın önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Özdemir, "Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim için her zaman gurur kaynağıdır. Bayrağımız, bizim en önemli birleştirici unsurlarımızdan birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçemize teşriflerinin 102. yıl dönümünde her evin balkonunda, her dükkanın camında bayrağımızı görmek istiyoruz." diye konuştu.

Kutlamalar kapsamında ayrıca saat 19.00'da, protokol üyeleri üstü açık otobüste ilçe turu atıp vatandaşları selamlayacak.

Daha sonra Mehmetçik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi yapılacak.