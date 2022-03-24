Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? 2022 vize tarihleri...
Vize sınavlarına katılan adaylar için sınavlar üç oturumda olacak. İşte 2022 ATA AÖF bahar dönemi vize tarihleri
ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve vize sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi sınav takviminde yer alan bilgilere göre sınavların gerçekleştirileceği tarihler şöyle;
Ara (Vize) Sınavı
I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00
Bütünleme Sınavı
I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00
Etiketler: Açıköğretim
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