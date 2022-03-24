İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 ilçede su kesintisi...24 Mart 2022
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
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İlçe
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:
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Bahçelievler
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Etkilenen Mahalleler
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Yenibosna Merkez Mah,Siyavuşpaşa Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Soğanlı Mah,Kocasinan Mah
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Arıza Sebebi
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:
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Elektrik Enerjisi Problemi
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Açıklama
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:
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Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır.
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Başlama Tarihi
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:
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24.03.2022 10:00
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe
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Bakırköy
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Etkilenen Mahalleler
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Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah
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Arıza Sebebi
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:
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Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
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Açıklama
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500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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24.03.2022 08:54
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe
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:
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Bağcılar
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Etkilenen Mahalleler
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Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demirkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
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Arıza Sebebi
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:
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Elektrik Enerjisi Problemi
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Açıklama
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:
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Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır.
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Başlama Tarihi
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:
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24.03.2022 10:00
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe
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Beylikdüzü
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Etkilenen Mahalleler
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Kavaklı Mah
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Arıza Sebebi
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:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
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24.03.2022 09:29
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe
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:
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Güngören
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
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Arıza Sebebi
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:
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Elektrik Enerjisi Problemi
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Açıklama
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:
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Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır.
|
Başlama Tarihi
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:
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24.03.2022 10:00
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe
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:
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Maltepe
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Bağlarbaşı Mah
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Arıza Sebebi
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:
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200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
|
24.03.2022 09:24
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe
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:
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Pendik
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Kavakpınar Mah
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Arıza Sebebi
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:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
|
24.03.2022 09:24
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe
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:
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Çatalca
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
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Arıza Sebebi
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:
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Basınç Düşüklüğü
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Başlama Tarihi
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:
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24.03.2022 09:28
|
Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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