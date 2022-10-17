Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
At arabasından düşen kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Ömerli ilçesinde at arabasından düşen kişi öldü.
İlçeye bağlı kırsal Havuzbaşı Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Ö., kullandığı at arabasından dengesini kaybederek düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Şeyhmus Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şeyhmus Ö'nün cenazesi otopsi için Ömerli Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Etiketler: Mardin
Son Haberler
- 15:00
- 14:56
- 14:49
- 15:00
- 14:24
Sıradaki Haber
Köy okulu gönüllü gençlerin eliyle renklendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz