Asrın felaketinin yıl dönümünde anma mesajları

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde siyasiler sosyal medya hesaplarından anma mesajları paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şu mesajı paylaştı:

"Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah’tan sabır niyaz ediyorum.

Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin."

Bakan Yerlikaya: Tarifsiz acılar yüreklerimize kor bir alev gibi düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bundan tam 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. Yaşadığımız Asrın Felaketi’ydi. Depremlerden 11 ilimizde 14 milyonu aşkın vatandaşımız doğrudan etkilendi ve bu felaketten dolayı nice canlarımızı yitirdik. Tarifsiz acılar yüreklerimize kor bir alev gibi düştü. Evet 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Ama yüreklerimizde taşıdığımız o derin sızı geçmedi, geçmeyecek. Ve bugün milletçe bu büyük acımızı anıyor, deprem şehitlerimizi dualarla yâd ediyoruz." dedi.

Bakan Kurum: Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye’nin yasını, Türkiye’nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun." mesajını paylaştı.

Bakan Uraloğlu: Bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için; şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun." dedi.

Bakan Tekin: Yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük felaketin üzerinden üç yıl geçti. O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor. Mesuliyet telakkimizde ve geleceğe bakışımızda kalıcı izler bırakan depremlerin ardından tezahür eden fedakârlık, feraset ve dayanışma; bu milletin en müşkül zamanlarda dahi ortak bir vicdanla hareket edebildiğini bir kez daha göstermiştir.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden, yaşanan sarsıntının izlerini hafifletmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettik. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla okullarımızı ve kurumlarımızı yeniden inşa ettik, güçlendirdik ve daha nitelikli hale getirdik." mesajını paylaştı.