Ankara
AA 30.01.2026 07:36

ABD Başkanı Trump, İran'a "gözdağı" verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah programı ve göstericileri hedef almaması konusunda bir şeyler yapması gerektiğini belirterek, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'a "gözdağı" verdi

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum." yanıtını verdi.

Tahran yönetimine "uyarıda" bulunan Trump, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." diye konuştu.

ABD Başkanı sözlerine, "Onlara iki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar. İki hafta önce 837 infazın durdurulmasını sağladım ama artık bir şeyler yapmaları gerekecek." diye devam etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a gözdağı verdi

Öte yandan Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Küba hayatta kalamayacak iddiası

Trump ayrıca Küba'nın "başarısız bir devlet" olduğunu savunarak, "Küba için kendinizi kötü hissetmelisiniz. Küba, kendi halkına çok kötü davranıyor. Küba'yı boğmaya çalışmıyorum ama zaten muhtemelen hayatta kalamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Federal güçler Minnesota'dan çekilmeyecek

Trump, hükümetin Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik operasyonlarla tartışma konusu olan federal kolluk kuvvetlerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Hayır, hayır. Kesinlikle hayır," yanıtını verdi.

Ülkeyi "güvende tutmak" amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Trump, "sınır çarı" olarak nitelendirilen ve sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ın bölgede "harika" işler yaptığını dile getirdi.

Homan, dün yaptığı açıklamada, ekiplerin Minnesota'dan çekilmesinin eyalet yetkilileriyle sağlanacak işbirliğine bağlı olduğunu belirtmişti.

