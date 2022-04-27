Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Askerlik mayıs sevk tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) - 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) - 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) - 21 Temmuz 2022

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

ç. Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

d. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

g. Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.

ğ. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

10. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://www.msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.