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Güncel
İHA 02.08.2024 11:01

Asırlık ‘Şiran Kök Pekmezi’ coğrafi işaret aldı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinin önemli yöresel ürünlerinden birisi olan ‘Şiran Kök Pekmezi’ coğrafi işaret alarak kentin 13’üncü coğrafi işaretli ürünü oldu.

Asırlık ‘Şiran Kök Pekmezi’ coğrafi işaret aldı

Şiran ilçesinde asırlardır şeker pancarından yapılan meşhur kök pekmezi coğrafi işaret aldı. Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası girişimleriyle 2021 yılında başlayan süreç 2024 yılının Mart ayında sona erdi.

Gümüşhane’nin 13. tescilli ürünü olan ‘Şiran Kök Pekmezi’ için ise bugün Şiran ilçesinde tanıtım programı yapıldı. ‘Şiran Kök Pekmezi’ üretimini gerçekleştiren Şiran Kadın Kooperatifi üyesi kadınların da katıldığı programda, pekmeze ait özellikler ve sağlayacağı ekonomik kazanımlardan bahsedildi.

“Pazarlama olanaklarını arttıracağız”

'Şiran Kök Pekmezi'nin tescili için yoğun bir çalışma sarf ettiklerini aktaran Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, “Şiran kök pekmezi bölgenin önemli bir ürünüydü. Biz de bu ürünü hem korumak hem de ekonomik değerini yükseltmek adına ürünümüze coğrafi işaret tescili aldık. Bu Gümüşhane’nin 13. tescilli ürünü oldu. Biz Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunu gerçekleştirdik. Sürece 2021 yılının Aralık ayında başladık ve 2024 yılının Mart ayında da tamamlamış olduk. İki buçuk yıl süren bir süreçten sonra coğrafi işaretimizi tamamladık ve bölgemize kazandırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte de Şiran kök pekmezimizin pazarlama olanaklarını daha da arttırarak, ekonomik girdi anlamında katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Kadın kooperatifimizle birlikte çok güzel atılımlar yapacağız”

Coğrafi işaretli yöresel ürünün tanıtımı noktasında çalışmalarını arttıracaklarını aktaran Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, “İlçemizde yıllardır üretimi yapılan bir ürün ama bugün geldiğimiz noktada başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok noktasında artık coğrafi işaretli ürünler katma değerli hale gelmiş durumda. Biz de coğrafi işaretli olması hasebiyle inşallah bu ürünlerimizin katma değerlerini arttıracağız ve öncelikle bölgemizde daha sonra da ülkemizde ve dünya çapında ürünümüzün tanıtımı için gayretlerimiz olacak. Çok yakında kadın kooperatifimizle birlikte çok güzel hamleler yapacağız. Bunu da ülke çapındaki fuarlarda göreceğiz” diye konuştu.

“Şiran’da yıllardır üretilen bir ürün”

Şiranlı kadınların yıllardır yaptığı pekmezi coğrafi işaret ile birlikte daha ileri taşımak istediklerini söyleyen Şiran Kadın Kooperatifi Başkanı Hamiyet Halep, “Kök pekmezi aslında Şiran’da yıllardır üretilen bir ürün. Eskiden annelerimiz yapardı, şimdi biz coğrafi işaret aldığımız için bizler de daha iyi bir şekilde yapacağız ve tanıtımını da daha iyi bir biçimde yapacağız. Şeker pancarlarını üreticiden aldıktan sonra yıkayıp temizliyoruz daha sonra haşlıyoruz. Daha sonra en zor aşama olan süzme işlemini yapıyoruz sonra odun ateşinde kaynatarak pişiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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