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Güncel
TRT Haber 18.06.2023 10:17

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2023 temmuz zammı...

2023'te milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira olarak uygulanıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 temmuz zammı...

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2023 temmuz zammı...

Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek.

Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak.

İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.

Asgari ücret ne kadar olacak?

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.

Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek.
İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

Rakamın bayramdan önce belli olması bekleniyor

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor. 

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