Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.10.2024 15:18

Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak hasara yol açtı

Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak hasara yol açtı

İlçede aralıklı etkili olan sağanak sonucu bazı iş yerlerini su bastı, farklı noktalarda heyelanlar yaşandı.

Yağışın etkisiyle ilçe merkezindeki su kanalları ve rögarların tıkanması üzerine cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Orta Hopa Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, bir apartmanın otoparkındaki 6 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.

Öte yandan Hopa-Artvin kara yolu da Sugören kavşağı mevkisinde kayan kaya ve toprak kütlesi nedeniyle kapandı.

Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:39
Avrupa'da "evsiz çocuklar" sorunu alarm veriyor
14:36
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ