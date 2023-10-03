Artvin’deki KYK Yurtlarında barınma problemi ortadan kaldırıldı

2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi için Artvin Çoruh Üniversitesi’ne gelen öğrenciler yurtlarına yerleştirildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Arhavi, Hopa, Borçka ve Şavşat’taki KYK yurtlarına müracaat eden tüm öğrencilerin yerleştiğini ifade ederek Artvin merkezde ise yedekte kalan yaklaşık 100 öğrencinin kamu misafir ve devlet destekli özel kurumlarımıza yerleştiğini söyledi.



Artvin Çoruh Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen karşılama töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müdürü Demirkıran “Artvin’imize gelen çocuklarımız moral motive açısından olumsuzluk yaşamasınlar, velilerimiz Artvin’in kültürünü sanatını, sporunu, eğitimini tanısın istedik ve o çocuklarımıza güzel bir karşılama töreni yaptık. İyi bir başlangıç ile iyi bir moralle çocuklarımız eğitim öğretim yılına başlasın istedik. Bu yüzden foklorümüzle, kültürümüzle açılışımızı yaptık. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda barınması için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Ailelerin güvenli bir şehirde olduklarını bilsinler istedik. 24 saat onların hizmetindeyiz” dedi.



Demirkıran, Artvin’de 7 tane yurtta 15 blok da toplam 5 bin 376 öğrencinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda barınacağını söyledi.