Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.09.2024 13:15

Artvin'de sonbahar ilk bu köye uğruyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyünde sonbahar her yıl erken başlıyor. Türkiye'nin doğusunda sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükselirken, Karadeniz'de sonbaharın ilk kareleri bu köyde çekiliyor. 2 bin 400 ile 3 bin rakım arasında bulunan köyde, ağaç yapraklarının sararmasıyla birlikte doğanın renk cümbüşü başlıyor.

Artvin'de sonbahar ilk bu köye uğruyor

Artvin'in Ardanuç ilçesi ahşap mimarisi, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dört mevsim boyunca ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Özellikle Zekerya köyü, sonbaharın ilk yaşandığı yerlerden biri olarak son yıllarda tanınırlığını artırıyor. Köy sakinlerinden Erhan Altuntaş, Zekerya köyünün yüksek rakımlı olması nedeniyle sonbaharın daha erken başladığını belirterek “Köyümüz yüksekte olduğu için birçok yere göre yapraklar daha erken sararıyor. Bu nedenle renk cümbüşü de daha erken yaşanıyor. Geçen yıl köyümüz haberlere konu oldu. O zamandan beri sonbahar fotoğrafları çekmek için çok sayıda insan köyümüze geliyor” dedi.

Bir başka köy sakini Ahmet Pehlevan ise “Bulunduğumuz yer 2 bin 400 rakımda, dağ platosu ise 3 bin rakıma kadar uzanıyor. Bu köyde sonbahar mevsimi, diğer yerlere göre daha erken yaşanıyor. Sosyal medyada köyümüzü görüp, fotoğraf çekmek için buraya gelenler çok fazla. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, ama köyümüzün güzelliği bu zorlukları unutturuyor” diye konuştu.

ETİKETLER
Artvin Karadeniz Bölgesi
Sıradaki Haber
Eskişehir'de düzensiz göçmenlerle ilgili denetimler sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
14:25
Çalıştığı sitede saldırıda yaralanan kapıcı 7,3 milyon lira tazminat kazandı
14:00
Amacı dışında faaliyet gösteren "kurslar" kapatılacak
13:47
Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi
13:17
Trump, Ukrayna'ya destek konusundaki tartışmaların ortasında Zelenskiy ile görüşecek
12:52
22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İranlı Refi, Tahran'daki Kapalıçarşı’daki dükkanda 35 yıldır renkli kalem satıyor
İranlı Refi, Tahran'daki Kapalıçarşı’daki dükkanda 35 yıldır renkli kalem satıyor
FOTO FOKUS
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ